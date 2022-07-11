Санітра: «Зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів та український біатлон, коли їм потрібна допомога»

Наставник збірної України – про своє рішення залишитися в команді

Юрай Санитра / Фото - biathlonworld.com Старший тренер чоловічої команди з біатлону Юрай Санітра розповів, чому вирішив залишитися працювати в Україні після початку військових дії з боку росії.



Цитує Санітру biathlonworld.com.



«Коли 21 лютого після Олімпіади все роз'їхалися по домівках, ніхто навіть не думав про те, що ми можемо не поїхати на останні етапи Кубка Світу. Тоді ми планували, як будемо працювати в наступному олімпійському циклі. Але все змінилося 24 лютого, коли почалася агресія Росії проти України».



«В ті дні була різна інформація і телефонні розмови. Я дуже переживав за всіх спортсменів і тренерів, а також уболівальників, яких так багато в Україні. Я допомагав, чим міг. П'ять тижнів сім'я одного з моїх спортсменів жила у мене. Це дуже важкий час, і я довго думав, чи продовжувати працювати з командою. Я поспілкувався з рідними і зрозумів, що не можу покинути своїх спортсменів і український біатлон, коли їм потрібна допомога».



«Ми постійно були на зв'язку і разом думали, як працювати далі. Знаю, що майже всіх хлопців відразу після Пекіна закликали в армію».



Нагадаємо, що

Старший тренер чоловічої команди з біатлонурозповів, чому вирішив залишитися працювати в Україні після початку військових дії з боку росії.Цитує СанітруНагадаємо, що чоловіча збірна України розпочала навчально-тренувальний збір в Оберхофі.

Володимир Кириченко