Учасник трьох Олімпіад з біатлону покінчив життя самогубством
Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг
У пробі Корделії Мелен Олссон виявили тербуталін – препарат для зняття симптомів астми
08 жовтня 16:33
Шведська біатлоністка Корделія Мелен Олссон дискваліфікована на два роки за допінг. Повідомляє Ski-Nordique.
24-річна Олссон здала позитивну допінг-пробу в березні на чемпіонаті Швеції. В її пробі виявили тербуталін – препарат для зняття симптомів астми.
Моя мета в біатлоні – виступати на національному рівні і отримувати задоволення. Я не знаю, як заборонений препарат потрапив в мій організм, це жахливо. У мене ніколи не було бажання вживати допінг, мені дуже шкода, що так сталося.
Раніше ми повідомляли, що учасник трьох Олімпіад покінчив життя самогубством.
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