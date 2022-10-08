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Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг

У пробі Корделії Мелен Олссон виявили тербуталін – препарат для зняття симптомів астми
Біатлон
08 жовтня 16:33
Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг

Шведська біатлоністка Корделія Мелен Олссон дискваліфікована на два роки за допінг. Повідомляє Ski-Nordique.

24-річна Олссон здала позитивну допінг-пробу в березні на чемпіонаті Швеції. В її пробі виявили тербуталін – препарат для зняття симптомів астми.

Моя мета в біатлоні – виступати на національному рівні і отримувати задоволення. Я не знаю, як заборонений препарат потрапив в мій організм, це жахливо. У мене ніколи не було бажання вживати допінг, мені дуже шкода, що так сталося.

Раніше ми повідомляли, що учасник трьох Олімпіад покінчив життя самогубством

Денис Сєдашов
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Теги

збірна Швеції з біатлону

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Новини: Біатлон

Шведську біатлоністку відсторонили на два роки за допінг
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