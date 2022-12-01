Україна фінішувала в топ-10 чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті
Швеція виграла жіночу естафету на першому етапі Кубка світу. Україна – 15-а
Німеччина завоювала срібло, Норвегія – бронзу
01 грудня 16:17
Олена Білосюк / Фото - Getty ImagesУ фінському Контіолахті завершилася жіноча естафета в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірна України в складі Дар'ї Блашко, Анни Кривонос, Олени Білосюк, Ірини Петренко фінішувала 15-ю.
Наша команда використовувала 5 додаткових патронів та відстала від чемпіонок, збірної Швеції, на 7.53,1 хв.
Відзначимо, що Болгарія зійшла з дистанції як кругова команда, Молдова не фінішувала.
Кубок світу з біатлону. 1-й етап. Контіолахті, Фінляндія. Естафета, 4х6 км. жінки
1. Швеція (0+6) 1:14: 59,8
2. Німеччина (0+6) + 28,1
3. Норвегія (0+3) + 31,5
4. Франція (0+7) + 1:30,0
5. Швейцарія (0+8) + 1:48,5
6. Чехія (0+9) + 3:13,1
...
15. Україна (0+4) + 7:53,1
Результати чоловічої естафети в Контіолахті.