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Ткаленко став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті України-2022

Також в трійку потрапили Насико і Мандзин
Біатлон
23 грудня 14:59
Ткаленко став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті України-2022
23 грудня в Яворові (Львівська обл.) продовжилася перша частина зимового чемпіонату України з біатлону.

Переможцем гонки переслідування став Руслан Ткаленко, який стартував з четвертої позиції. Другий результат у Дениса Насико, а бронза в активі Віталія Мандзина.

Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворів, Львівська область. Гонка переслідування. Чоловіки

1. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7

2. Денис Насико (1+0+2+1) +46,1

3. Віталій Мандзин (2+1+2+2) +1:06,5

4. Дмитро Грущак (1+0+0+3) +1:16,2

5. Сергій Телень (0+1+4+1) +1:32,0

6. Тарас Лесюк (1+1+3+3) + 1:59,5

Раніше ми повідомляли, що Дудченко замінить підручні на Різдвяній гонці.
Денис Сєдашов
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Денис Насико Руслан Ткаленко Віталій Мандзин

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