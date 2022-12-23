Дудченко замінить Підручного на Різдвяній гонці
Ткаленко став переможцем гонки переслідування на чемпіонаті України-2022
Також в трійку потрапили Насико і Мандзин
23 грудня 14:59
Переможцем гонки переслідування став Руслан Ткаленко, який стартував з четвертої позиції. Другий результат у Дениса Насико, а бронза в активі Віталія Мандзина.
Чемпіонат України-2022 з біатлону. Яворів, Львівська область. Гонка переслідування. Чоловіки
1. Руслан Ткаленко (0+1+0+2) 31:31,7
2. Денис Насико (1+0+2+1) +46,1
3. Віталій Мандзин (2+1+2+2) +1:06,5
4. Дмитро Грущак (1+0+0+3) +1:16,2
5. Сергій Телень (0+1+4+1) +1:32,0
6. Тарас Лесюк (1+1+3+3) + 1:59,5
Раніше ми повідомляли, що Дудченко замінить підручні на Різдвяній гонці.
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