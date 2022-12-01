Стали відомі склади чоловічої та жіночої збірних України на естафети в Контіолахті
Україна фінішувала в топ-10 чоловічої естафети на етапі Кубка світу в Контіолахті
Гонку виграла команда Норвегії, залишивши позаду німців та французів
01 грудня 13:53
Дмитро Підручний / Фото - Getty ImagesУ Контіолахті (Фінляндія) завершилася чоловіча естафета в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону.
Збірну України в гонці представили Артем Прима, Дмитро Підручний, Богдан Цимбал та Антон Дудченко.
Наша команда показала 9-й результат. Чемпіонами стали норвежці, срібло – у збірної Німеччини, топ-3 замкнули французи.
Кубок світу з біатлону. Естафета, 4х7,5 км. Чоловіки
1. Норвегія – 1.19,26.2 (0+7)
2. Німеччина – 43,9 (0+8)
3. Франція – 1.05,9 (0+9)
...
9. Україна – 2.28,8 (0+13)
Нагадаємо, в жіночій естафеті за Україну побіжать Дар'я Блашко, Анна Кривоніс, Олена Білосюк та Ірина Петренко. Початок – о 14.35.