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Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»

Колишній наставник збірної України – про відхід з тренерського містка жіночої команди
Біатлон
08:55
Велепець: «Сказав Біттерлінгу, що не буду продовжувати працювати в Україні, а він запропонував роботу в збірній Німеччині»
Урош Велепець / Фото - insidethegames.biz
Екс-наставник жіночої збірної України з біатлону Урош Велепець в інтерв'ю insidethegames.biz розповів про те, як став помічником старшого тренера чоловічої збірної Німеччини.

«Кілька команд зв'язалися зі мною в Пекіні, я сказав, що подивимося після сезону. У мене було ще чотири роки контракту в Україні і ніяких проблем з роботою. Почалася війна, і почалася гуманітарна робота: допомога дітям, з постачанням і розміщенням людей в Поклюці».


«Шість тижнів величезного стресу взагалі не думав про біатлон. Було кілька телефонних дзвінків. На початку квітня зателефонував Фелікс Біттерлінг. Я не знав, що він пішов з поста спортивного директора IBU і став директором Німецької лижної асоціації по біатлону».


«Ми говорили про Україну, про мої плани. Я сказав, що не буду продовжувати працювати в Україні, але у мене є ще сили працювати від 4 до 8 років. Він відповів: «А як щодо Німеччини?» Звичайно, мене завжди цікавила Німеччина, одна з трьох-чотирьох націй, яка завжди на вершині».


Нагадаємо, Велепець двічі очолював жіночу команду України – в 2015-2018 роках, а також в сезоні-2021/2022. На цій посаді Уроша змінив Олександр Кравченко.
Володимир Кириченко
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Теги

Урош Велепец Збірна України з біатлону

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