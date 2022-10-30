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Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів

За словами італійки, відсторонені біатлоністи сподіваються, що рішення змінять
Біатлон
30 жовтня 14:55
Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів

Призер Олімпійських ігор і дворазова володарка Великого кришталевого глобуса італійка Доротея Вірер зізналася, що їй шкода через відсторонення росіян і білорусів на наступний сезон. Слова біатлоністки приводить портал OA Sport.

«Якщо чесно, мені їх трохи шкода, оскільки росія і білорусь – дуже сильні країни в нашому виді спорту. На жаль, я не сильно розумію, що відбувається з політичної точки зору, і не мені судити про те, що відбувається.

Я сподіваюся, що знову побачу цих спортсменів на трасі, і тоді подивимося. Однак, я знаю, що всі вони повноцінно тренуються на випадок, якщо зможуть повернутися до змагань».

Нагадаємо, раніше в росії дворазова олімпійська чемпіонка по біатлону заявила про готовність вбивати українців.


Карен Агабекян
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