Вірер: «Я поки не думаю, чи буде цієї мій останній сезон чи ні»
Вірер стало шкода відсторонених російських і білоруських біатлоністів
За словами італійки, відсторонені біатлоністи сподіваються, що рішення змінять
30 жовтня 14:55
Призер Олімпійських ігор і дворазова володарка Великого кришталевого глобуса італійка Доротея Вірер зізналася, що їй шкода через відсторонення росіян і білорусів на наступний сезон. Слова біатлоністки приводить портал OA Sport.
«Якщо чесно, мені їх трохи шкода, оскільки росія і білорусь – дуже сильні країни в нашому виді спорту. На жаль, я не сильно розумію, що відбувається з політичної точки зору, і не мені судити про те, що відбувається.
Я сподіваюся, що знову побачу цих спортсменів на трасі, і тоді подивимося. Однак, я знаю, що всі вони повноцінно тренуються на випадок, якщо зможуть повернутися до змагань».
Нагадаємо, раніше в росії дворазова олімпійська чемпіонка по біатлону заявила про готовність вбивати українців.
Коментарі 0