Йоганнес Бьо зламав руку на футбольному турнірі
П’ятиразовий олімпійський чемпіон із біатлону травмувався на аматорському турнірі в Норвегії
30 хвилин тому
П’ятиразовий олімпійський чемпіон з біатлону Йоганнес Бьо в Instagram заявив. що отримав перелом руки під час футбольного турніру
Перелом руки точно не був у планах на футбольному турнірі в суботу. Та я намагаюся ставитися до цього з усмішкою і вірю, що відновлення пройде швидко. Цього року на поле вже не повернуся, але сподіваюся встигнути відновитися до старту мого першого мисливського сезону. Трохи непокоїться душа, проте свіже повітря додає сил
У серпні Бьо, який завершив кар’єру в біатлоні після сезону 2023/24, приєднався до футбольної команди «Вінгер» у шостому дивізіоні Норвегії. Травма може відкласти його футбольні плани, але Йоганнес залишається оптимістом, готуючись до мисливського сезону.
Нагадаємо, раніше Йоганнес Бьо розплакався перед своїм останнім стартом.
Поділитись