Йоханнес Бо: «Готовий брати участь в гонці навіть з коронавірусом»

Норвежець не хоче пропускати етапи

Норвезька лідер Йоханнес Бо розповів TV2, Що готовий приймати участь в гонках навіть з коронавірусом.

Багато причин, які можуть змусити тебе не вийти на старт?

«Список великий, але я все одно вийду на старт».

Що це означає?

«Якщо мені не доведеться залишатися в туалеті, я вийду на старт. Або у мене температура, або щось інше. Не можу дозволити собі пропустити гонку».

А якщо ковід?

«Так, можу і з ковідом вийти. Я б краще спробував йти на 90 відсотків інтенсивніше, спробував би бігти трохи швидше, отримав би хороший результат. Не хочу сидіти склавши руки і програти Кубок світу з загальною перевагою в 20 очок, тому що трохи кашляв під час пропущеної гонки».

Збірна України втратила Дмитра Підручного на завершальні етапи Кубка світу в Контіолахті.