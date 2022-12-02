Близнюк – в символічній збірній 6-го туру Кубка Європи FIBA
Йоханнес Бо: «Готовий брати участь в гонці навіть з коронавірусом»
Норвежець не хоче пропускати етапи
02 грудня 17:29
Норвезька лідер Йоханнес Бо розповів TV2, Що готовий приймати участь в гонках навіть з коронавірусом.
Багато причин, які можуть змусити тебе не вийти на старт?
«Список великий, але я все одно вийду на старт».
Що це означає?
«Якщо мені не доведеться залишатися в туалеті, я вийду на старт. Або у мене температура, або щось інше. Не можу дозволити собі пропустити гонку».
А якщо ковід?
«Так, можу і з ковідом вийти.
Я б краще спробував йти на 90 відсотків інтенсивніше, спробував би бігти трохи швидше, отримав би хороший результат. Не хочу сидіти склавши руки і програти Кубок світу з загальною перевагою в 20 очок, тому що трохи кашляв під час пропущеної гонки».
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