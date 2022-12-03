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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима

Другий результат показав Легрейд, третій – Рес
Біатлон Кубок світу з біатлону
13:21
Йоханнес Бьо виграв спринт на етапі Кубка світу в Контіолахті. Найкращий серед українців – Прима
Артем Прима / Фото - Getty Images
Завершилася чоловіча спринтерська гонка в рамках першого етапу Кубка світу з біатлону сезону-2022/23 в Контіолахті (Фінляндія).

Тріумфатором гонки став норвежець Йоханнес Бьо. Другий час показав його співвітчизник Стурла Легрейд, топ-3 замкнув німець Роман Рес.

Кращим серед українців став Артем Прима – 30-е місце.
Кубок світу з біатлону. 1-й етап. Контіолахті, Фінляндія. Спринт. Чоловіки

1. Йоханнес-Тінгнес Бьо (0+1) 23:09,0

2. Стурла Легрейд (0+0) + 10,5

3. Роман Рес (0+0) + 28,8
...
30. Артем Прима (0+1) + 1:46,9

36. Богдан Цимбал (1+0) + 1:59,5

40. Тарас Лесюк (0+0) + 2:03,0

59. Антон Дудченко (2+0) + 2:30,6

84. Денис Насико (1+1) + 3:14,6
Склад жіночої збірної України на спринтерську гонку.
Володимир Кириченко
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Теги

Збірна України з біатлону Йоганнес Тінгнес Бьо Контіолахті (біатлон)

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