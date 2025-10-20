Олег Гончар

Апеляційний трибунал IBSF частково скасував рішення Конгресу федерації від вересня 2025 року про заборону участі російських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Заборона тепер поширюється лише на тих, хто не відповідає критеріям МОК для індивідуальних нейтральних атлетів (INA) на Олімпійські ігри-2026. При цьому, трибунал відхилив прохання Федерації бобслею Росії про негайний допуск до всіх турнірів IBSF.

Виконавчий комітет IBSF збереться 21 жовтня, щоб обговорити рішення та подальші кроки.

Раніше Конгрес IBSF таємним голосуванням заборонив росіянам участь у нейтральному статусі, що унеможливлювало кваліфікацію на Олімпіаду. Росіяни відсторонені від змагань IBSF з 2022 року через війну в Україні.