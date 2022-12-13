Олександр Невський про удари росії по Україні: «Цю жорстокість не можна пробачити!»

«Заради любові до гри»
17 грудня 07:20
Скандальний російський бодібілдер і шоумен Олександр Невський в соціальних мережах
розкритикував удари рф по цивільних об'єктах в Україні.
« Я, як і мільйони громадян СРСР, в дитинстві відпочивав в Одесі і добре пам'ятаю це прекрасне місто і доброзичливих одеситів.
Мені соромно і боляче через те, що удари російських військ зараз позбавили електроенергії практично всіх мирних жителів Одеси. Цю жорстокість не можна пробачити!»
Як повідомлялося, українські бодібілдери завоювали 9 медалей на чемпіонаті світу.
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