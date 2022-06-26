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44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу

Плотніков вперше виграв з 2015 року
Бокс Професійний бокс
07:46
44-річний українець зі скандалом став чемпіоном світу з боксу

У німецькому Дессау місцевий 37-річний чемпіон світу в першій середній вазі по малозначущої версії WBU Ронні Габель (29-7-1, 20 КО) несподівано програв титул 44-літньому українцеві Віктору Плотнікову (34-15, 15 КО), який останній раз перемагав в 2015 році.

Вже на старті бою Плотніков відправив суперника в нокдаун. Потім українець впевнено вів поєдинок, показуючи перевагу своєї боксерської школи.

Однак, за підсумками бою рішення суддів виявилося злочинним, попри на перемогу Плотнікова. Тільки два судді віддали йому перемогу, але рахунок був позбавлений грама чесності – 115:113, 114:113. Ще один суддя взагалі вразив своєю роботою – 113: 115 на користь Габеля.

Відзначимо, що спочатку після оголошення результатів
вибухнув справжній скандал, оскільки рахунок одного з суддів було оголошено як
114:114 і була зафіксована нічия. Але потім спортивна комісія і
представники WBU почали сперечатися, після чого заявили про помилку при оголошенні оцінок – замість 114:114 один із суддів виставив 114:113 на користь українця.
Карен Агабекян
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Віктор Плотніков

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