Адам Азім викликав Камбососа на бій
Непереможний чемпіон IBO хоче зустрітися з ексчемпіоном після його останньої поразки
близько 1 години тому
Чемпіон IBO у першій напівсередній вазі Адам Азім (13-0, 10 КО) кинув виклик ексчемпіону світу Джорджу Камбососу (22-4, 10 КО). Відповідну заяву боксер зробив у соціальних мережах.
«Джордже, зробімо це — 25 вересня».
Камбосос, який на вихідних зазнав поразки від Річардсона Гітчінса в бою за титул IBF, програв уже четвертий поєдинок із останніх шести. Натомість Азім залишається непереможним і востаннє виходив на ринг 1 лютого, здолавши казахстанця Сергія Липинця.
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