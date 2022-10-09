Адамес знищив Монтіеля і став тимчасовим чемпіоном світу

Карлосу вистачило три раунди для перемоги

Карлос Адамес / Фото: Showtime

У Карсоні (США) домініканець Карлос Адамес (22-1, 17 КО) швидко знищив мексиканця Хуана Масіаса Монтіеля (23-6-2, 23 КО) і став тимчасовим чемпіоном WBC в середній вазі.



Після першого раунду, в якому боксери в основному йшли в розвідку, то в другому Адамес додав і розбивав опонента.

У 3-му раунді боксери почали обмінюватися ударами в центрі рингу і в одному з епізодів Адамес потряс суперника потужним правим хуком. Монтіель похитнувся і Карлос почав його добивати, після чого рефері зупинив бій – ТКО3.