Чемпіон світу за версіями WBO та IBF у середній вазі казах Жанібек Алімханули (17-0, 12 KO) сподівається роздобути бій проти володаря титулу WBC у своїй ваговій категорії домініканця Карлоса Адамеса (24-1-1, 18 КО).

За словами Алімханули, він хоче побитися з Адамесом 13 вересня в Лас-Вегасі в андеркарді мегафайта Сауль Альварес – Теренс Кроуфорд.

«Фанати вже розбурхані боєм Канело – Кроуфорд! Просто подумайте про це: три чемпіонські титули і пояс The Ring на кону. Я нокаутую Адамеса – це шоу, на яке чекали фанати.

Переглядаючи соціальні мережі, я бачу, що фанати скрізь просять Туркі Аль аш-Шейха влаштувати мій бій з Адамесом в андеркарді поєдинку Канело – Кроуфорд. Я в справі – з радістю прийму цей бій. Я готовий».