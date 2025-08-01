Олег Гончар

Промоутерська компанія Matchroom Boxing офіційно анонсувала бій у надважкій вазі між британцем Девідом Алленом (24-7-2, 19 KO) та росіянином Арсланбеком Махмудовим (20-2, 19 KO).

Поєдинок відбудеться 11 жовтня в Шеффілді, Великобританія, у рамках вечора боксу Matchroom Boxing.

33-річний Аллен, відомий як «Білий Носорог», у травні 2025 року здобув сенсаційну дострокову перемогу над непереможним Джонні Фішером (12-1, 11 KO), зупинивши його в сьомому раунді.

36-річний Махмудов у червні 2025 року переміг канадця Рікардо Брауна (10-3, 7 KO) технічним нокаутом у третьому раунді. Для Махмудова це шанс повернутися в топ-15 після поразок від Агіта Кабаєла та Гуідо Віанело.