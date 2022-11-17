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Альварес не битиметься у наступному поєдинку з росіянином біволом

Канело планує проміжний поєдинок у травні
Бокс Професійний бокс
17 листопада 20:36
Альварес не битиметься у наступному поєдинку з росіянином біволом
Фото: Twitter

Чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) планує провести два поєдинки у 2023 році.

Канело заявив, що у травні хоче організувати проміжний бій, а у вересні – реванш з дмітрієм біволом (21-0, 11 KO).

Альварес вважає Олександра Усика (20-0, 13 KO) прекрасний бійцем.

Олег Шумейко-молодший
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Сауль Альварес

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