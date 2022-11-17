Альварес назвав причину поразки в бою з Біволом
Альварес не битиметься у наступному поєдинку з росіянином біволом
Канело планує проміжний поєдинок у травні
17 листопада 20:36
Фото: Twitter
Чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес
(58-2-2, 39 KO) планує провести два поєдинки у 2023 році.
Канело заявив, що у травні хоче організувати проміжний бій, а у вересні – реванш з дмітрієм біволом (21-0, 11 KO).
Canelo Alvarez has now declared that he is planning to return with a tune-up fight in May and will then target the Dmitry Bivol rematch in September 2023.— Michael Benson (@MichaelBensonn) November 17, 2022
Альварес вважає Олександра Усика (20-0, 13 KO) прекрасний бійцем.
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