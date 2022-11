Альварес не битиметься у наступному поєдинку з росіянином біволом

Фото: Twitter

Чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) планує провести два поєдинки у 2023 році.



Канело заявив, що у травні хоче організувати проміжний бій, а у вересні – реванш з дмітрієм біволом (21-0, 11 KO).

Canelo Alvarez has now declared that he is planning to return with a tune-up fight in May and will then target the Dmitry Bivol rematch in September 2023.