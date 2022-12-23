Альварес хоче провести бій з Райдером в Лондоні
Альварес – про конфлікт з Мессі: «Я завжди буду захищати свою країну»
Спортсмени вирішили конфліктну ситуацію
23 грудня 07:57
Я завжди буду захищати свою країну. Так, можливо, дещо вийшло з-під контролю, але це частина процесу навчання.
Все в порядку, я радий, що Аргентина перемогла. Вона заслужила це, вітаю.
Нагадаємо, що після перемоги Аргентини над Мексикою (2:0) на ЧС-2022 було опубліковано відео з роздягальні, на якому видно, як форвард Ліонель Мессі ногою відкидає футболку, яка лежить на підлозі. На це відео відреагував Канело.
Коментарі 0