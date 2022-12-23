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Альварес – про конфлікт з Мессі: «Я завжди буду захищати свою країну»

Спортсмени вирішили конфліктну ситуацію
Бокс Професійний бокс
23 грудня 07:57
Альварес – про конфлікт з Мессі: «Я завжди буду захищати свою країну»
Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (58-2-2, 39 КО) прокоментував конфлікт з форвардом збірної Аргентини і ПСЖ Ліонелем Мессі. Cлова приводить в Twitter журналіст Майкл Бенсон.

Я завжди буду захищати свою країну. Так, можливо, дещо вийшло з-під контролю, але це частина процесу навчання.

Все в порядку, я радий, що Аргентина перемогла. Вона заслужила це, вітаю.


Нагадаємо, що після перемоги Аргентини над Мексикою (2:0) на ЧС-2022 було опубліковано відео з роздягальні, на якому видно, як форвард Ліонель Мессі ногою відкидає футболку, яка лежить на підлозі. На це відео відреагував Канело.
Денис Сєдашов
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Теги

Сауль Альварес Ліонель Мессі збірна Аргентини (футбол)

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