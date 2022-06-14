Мунгія: «Мені не віриться, що Головкін поб'є Альвареса»
Альварес та Головкін проведуть дебютну прес-конференцію перед третім поєдинком в кінці червня
Даний захід відбудеться в Лос-Анджелесі
09:54
Сауль Альварес та Геннадій Головкін / Фото - codigosports.comАбсолютний чемпіон світу в суперсередній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) та володар титулу IBF в середньому дивізіоні Геннадій Головкін (42-1-1, 37 KO) планують провести першу прес-конференцію, присвячену їх третього поєдинку, 24 червня в Лос-Анджелесі (США). Про це повідомляє Boxing Scene.
Бій відбудеться у другій середній вазі. Відомо, що пройде 17 вересня.
Нагадаємо, Альварес і Головкін перший бій звели внічию, а в другому виграв Канело.
Альварес в своєму останньому поєдинку програв чемпіону за версією IBF в напівважкій вазі Дмитру Біволу.
Головкін в крайньому бою виграв технічним нокаутом у Ріоті Мураті.
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