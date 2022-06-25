Альварес: «Якщо я знову буду битися з Бівол, то зроблю це в напівважкій вазі»

Мексиканець заявив, що не збирається затягувати росіянина в свою вагову категорію

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 KO) заявив, що не збирається затягувати в свою вагову категорію власника титулу WBA в напівважкій дивізіоні Дмитра Бівола (19-0, 11 KO) «Якщо я знову буду битися з Біволом, я зроблю це в 79,4 кг, тому що не хочу ніяких виправдань. Мені не потрібні ніякі відмазки. Так що якщо ми будемо битися з Біволом ще раз, це буде напівважка вага». Дмитро Бивол захистив титул WBA в напівважкій вазі в бою з Саулем Альваресом.

Рене Тер Велде