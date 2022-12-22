Лу ДіБелла: «Хто такий Чухаджян? Навіть не кращий українець в рейтингах. Це Голуб!»
Американський промоутер: «Ніколи не недооцінював зло та безумство путіна»
Лу Дібелла висловився про дії країни-терористки
22 грудня 19:24
Лу ДіБелла / Фото - ringtv.comВідомий американський промоутер Лу Дібелла висловив свою думку з приводу війни в Україні.
У США було відчуття, що росія дійсно вторгнеться на територію України?
«Думаю, багато хто не вірили, що це станеться. Я ніколи не недооцінював зло та безумство путіна і, на жаль, бачив неминучість цієї жахливої і загарбницької війни».
Раніше ДіБелла прокоментував звернення екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка після обстрілу Києва 15 листопада.