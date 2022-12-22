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Американський промоутер: «Ніколи не недооцінював зло та безумство путіна»

Лу Дібелла висловився про дії країни-терористки
Бокс Професійний бокс
22 грудня 19:24
Американський промоутер: «Ніколи не недооцінював зло та безумство путіна»
Лу ДіБелла / Фото - ringtv.com
Відомий американський промоутер Лу Дібелла висловив свою думку з приводу війни в Україні.

У США було відчуття, що росія дійсно вторгнеться на територію України?

«Думаю, багато хто не вірили, що це станеться. Я ніколи не недооцінював зло та безумство путіна і, на жаль, бачив неминучість цієї жахливої і загарбницької війни».


Раніше ДіБелла прокоментував звернення екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка після обстрілу Києва 15 листопада.
Джерело: ua.tribuna.com Володимир Кириченко
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