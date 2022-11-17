ДіБелла наїхав на рефері, лікаря та кут за дозвіл трощити бійця, після чого боксер у комі
Американський промоутер: «росія – це терористична держава»
ДіБелла підтримав український народ
17 листопада 22:45
промоутер Лу ДіБелла в Twitter прокоментував звернення екс-чемпіона світу в суперважкій вазі Володимира Кличка після обстрілу Києва 15 листопада.
«росія – це терористична держава ». Час йде, про страждання українського народу занадто просто забути. Ми не можемо цього допустити!
Я разом з братами Кличко і хоробрим народом України».
Нагадаємо, раніше Кличко виставив на аукціон екземпляр дитячої книги.
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