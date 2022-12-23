Екс-тренер Джошуа: «У Ф'юрі будуть проблеми з тим, щоб стримати Усика»
Американський промоутер: «Усик може називатися найкращим в історії суперважкої ваги»
Ді Белла зазначив, що українець також небезпечний і в хевівейті
23 грудня 04:25
Американський промоутер Лу Ді Белла назвав чемпіона світу за версією WBO, WBA, IBF в суперважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) найкращим боксером в історії першого важкого дивізіону.
«Я великий фанат Усика. Він надзвичайний боєць. Він справжній крузер, можливо, навіть може називатися найкращим в історії цієї ваги.
Але його неймовірні боксерські здатності зробили його чемпіоном в суперважкій вазі і становлять небезпеку для будь-кого в хевівейті».
Нагадаємо, переговори щодо бою Усика і Тайсона Ф'юрі затримуються.
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