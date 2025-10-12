Арсланбек Махмудов переміг Девіда Аллена у важкому поєдинку
Росіянин з паспортом Канади переміг британця за очками
близько 2 годин тому
В Шеффілді (Англія) суперважковаговик Девід Аллен (24-8-2, 19 КО) поступився Арсланбеку Махмудову (21-2, 19 КО).
Махмудов одразу перейшов в атаку, демонструючи розмашисті та потужні удари, але мав проблеми з дистанцією. Аллен у відповідь контратакував на старті та пережидав атаки за блоком, плануючи дочекатися, коли сили покинуть суперника.
У другому раунді Аллен почав боксувати першим номером, нависав над суперником, щоб обмежити його розмах ударів, і активізувався ударами по корпусу. Махмудов у відповідь почав постійно клінчувати.
П'ятий раунд став хорошим для Аллена, який потім поспішно розвивав успіх, дозволивши Махмудову атакувати з зручної дистанції.
У сьомому раунді Махмудов отримав штраф за клінчі. У дев'ятому Аллен потряс суперника та кинувся добивати, але росіянин витримав.
У одинадцятому раунді Аллен провалився і дозволив супернику домінувати, а у дванадцятому Махмудов ризикував і це виправдалось.
Результатом бою стала перемога росіянина одноголосним рішенням суддів: 115:111, 116:110, 117:109.
