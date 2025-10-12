Олег Гончар

В Шеффілді (Англія) суперважковаговик Девід Аллен (24-8-2, 19 КО) поступився Арсланбеку Махмудову (21-2, 19 КО).

Махмудов одразу перейшов в атаку, демонструючи розмашисті та потужні удари, але мав проблеми з дистанцією. Аллен у відповідь контратакував на старті та пережидав атаки за блоком, плануючи дочекатися, коли сили покинуть суперника.

У другому раунді Аллен почав боксувати першим номером, нависав над суперником, щоб обмежити його розмах ударів, і активізувався ударами по корпусу. Махмудов у відповідь почав постійно клінчувати.

П'ятий раунд став хорошим для Аллена, який потім поспішно розвивав успіх, дозволивши Махмудову атакувати з зручної дистанції.

У сьомому раунді Махмудов отримав штраф за клінчі. У дев'ятому Аллен потряс суперника та кинувся добивати, але росіянин витримав.

У одинадцятому раунді Аллен провалився і дозволив супернику домінувати, а у дванадцятому Махмудов ризикував і це виправдалось.

Результатом бою стала перемога росіянина одноголосним рішенням суддів: 115:111, 116:110, 117:109.

