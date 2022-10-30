Арум: «Шакур, Джервонта, Хейні та Ломаченко можуть побитися один проти одного протягом одного року»
Арум – про бій Ломаченко – Хейні: «Ми зробимо все можливе, щоб влаштувати чемпіонський поєдинок»
Промоутер хоче організувати фантастичну битву
30 жовтня 17:42
Цитує Арума boxingscene.
Боротьба в легкій вазі — це Хейні проти Ломаченка, і ми зробимо все можливе, щоб влаштувати безперечний чемпіонський поєдинок, який хочуть побачити всі фанати. Вони найкращі боксери в світі у своїй ваговій категорії, і це буде фантастична битва.
Раніше ми повідомляли, як Ломаченко переміг Ортіса.
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