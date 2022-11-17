Арум про наступний бій Ломаченка: «Всі хочуть цей поєдинок наступним»

Боб натякнув, що наступний бій українця не продадуть по системі PPV

Василь Ломаченко / Фото: Інстаграм

Промоутер екс-чемпіона світу в трьох дивізіонах Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) Боб Арум заявив, що українець в наступному бою бажає битися тільки з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (29-0, 15 КО). Слова промоутера приводить портал BoxingScene.com.



«Лома» хоче цей бій наступним. Егіс Клімас хоче цей поєдинок наступним. Білл Хейні бажає влаштувати цей бій. Я сподіваюся влаштовувати менше боїв на платних трансляціях. Я дійсно вірю, що платна трансляція поєдинків – це дурний хід. Інші можуть цього не зрозуміти. Але це нерозумно, оскільки люди не купують PPV. До того ж вони дорого коштують. Навіть якщо бійці не погоджуються на гарантований гонорар, потім вони тебе ненавидять, оскільки не заробили грошей. Я думаю, що це проблема, з якою зіткнувся Ел Хеймон».

Нагадаємо, раніше у Хейні підтвердили переговори про бій з Ломаченком.



