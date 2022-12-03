Джойс спрогнозував результат можливого поєдинку Усик – Ф'юрі
Арум розповів, скільки ще років Ф'юрі буде перебувати на вершині хевівейта
Американський промоутер назвав свого підопічного «королем» дивізіону
12:35
Тайсон Ф'юрі / Фото - boxingsceneПромоутер чемпіона світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні британця Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО), Боб Арум, розповів, протягом якого часу його підопічний ще буде правити своєю ваговою категорією.
Цитує Арума boxing247.com.
«Зараз він – король, знаходиться на вершині суперважкої ваги. Але, як і для всіх інших, це тривати якийсь час. Я сподіваюся, що попереду ще багато хороших років. Знову ж таки, у спортсмена не буває довгої кар'єри і довгої спортивного життя. Протягом наступних кількох років, я думаю, ми будемо насолоджуватися Тайсоном Ф'юрі, його витівками і тим, як він б'ється в рингу».
3 грудня в Лондоні Ф'юрі проведе третій бій проти Дерека Чісори (32-12, 23 КО), якого раніше двічі вже перемагав.
Відзначимо, що в андеркарті відбудеться бій українця Дениса Берінчика та француза Івана Менді.