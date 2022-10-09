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Арум: «Шакур Стівенсон здатний перевершити Мейвезера»

Глава промоутерської компанії Top Rank впевнений у своєму підопічному
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 22:51
Арум: «Шакур Стівенсон здатний перевершити Мейвезера»
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум вважає що його підопічний і екс-чемпіон світу в двох вагових категоріях Шакур Стівенсон (19-0, 9 КО) здатний перевершити досягнення легендарного Флойда Мейвезера-молодшого. цитує boxingscene

З точки зору таланту Шакур прекрасний. Чи може він перевершити Мейвезера? Це довгий шлях. Ви повинні віддати належне Флойду, у нього була приголомшлива кар'єра. І буде потрібно багато, щоб перевершити її. Зараз я вважаю, що у Шакура є здібності для цього. Але, чи захоче Шакур працювати так само старанно, як і Флойд, залежить лише від нього.

Вони обидва чудові технарі. Обидва здатні битися, якщо доведеться, і їхні навички дивні. У Флойда була довга кар'єра, але Шакур демонструє боксерські здібності, якими наділені лише деякі бійці.

Денис Сєдашов
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Теги

Боб Арум Шакур Стівенсон Флойд Мейвезер

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