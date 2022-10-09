Арум: «Хірн з самого початку не хотів, щоб поєдинок між Ф'юрі та Джошуа відбувся»
Арум: «Шакур Стівенсон здатний перевершити Мейвезера»
Глава промоутерської компанії Top Rank впевнений у своєму підопічному
09 жовтня 22:51
З точки зору таланту Шакур прекрасний. Чи може він перевершити Мейвезера? Це довгий шлях. Ви повинні віддати належне Флойду, у нього була приголомшлива кар'єра. І буде потрібно багато, щоб перевершити її. Зараз я вважаю, що у Шакура є здібності для цього. Але, чи захоче Шакур працювати так само старанно, як і Флойд, залежить лише від нього.
Вони обидва чудові технарі. Обидва здатні битися, якщо доведеться, і їхні навички дивні. У Флойда була довга кар'єра, але Шакур демонструє боксерські здібності, якими наділені лише деякі бійці.
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