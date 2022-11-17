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Арум: «Шалено, якщо бій Усик – Ф'юрі не провести в останній тиждень лютого, або в перший тиждень березня»

Перешкодити цьому планують Едді Хірн, Філіп Хргович і IBF
Бокс Професійний бокс
17 листопада 02:23
Арум: «Шалено, якщо бій Усик – Ф'юрі не провести в останній тиждень лютого, або в перший тиждень березня»

Со-промоутер чемпіона за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) Боб Арум вважає, що його підопічний і чемпіон WBO, WBA і IBF Олександр Усик (20-0, 13 КО) повинні провести бій як і планували – в кінці лютого або початку березня. Слова промоутера призводить портал BoxingScene.

«Думаю, що всі в команді Ф'юрі відчувають, що поєдинок відбудеться в раніше озвучені терміни. І оскільки Егіс Клімас мій хороший друг, як і Усик між іншим, я знаю, що вони теж згодні з цим.

Тому я не бачу ніяких перешкод для того, щоб провести цей бій де-небудь до Рамадана. Це хоче зробити Тайсон, і це хоче Усик. Шалено, якщо бій не провести в останній тиждень лютого, або в перший тиждень березня».

У команді Усика також очікують, що Олександр поб'ється за абсолютне чемпіонство.

Нагадаємо, раніше IBF призначила Усику обов'язковий захист проти Філіпа Хрговича, через що бій з Ф'юрі може пройти пізніше.


Карен Агабекян
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Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Боб Арум

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