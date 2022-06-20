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Арум: «У реванші Усик – Джошуа, сподіваюся, переможе Олександр»

Американський промоутер також розповів про можливі плани Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
12:25
Арум: «У реванші Усик – Джошуа, сподіваюся, переможе Олександр»
Боб Арум / Фото - worldboxingnews.net
Президент Top Rank Боб Арум поділився очікуваннями з приводу подальшої кар'єри чемпіона WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Цитує Арума BoxingScene.

«Хотів би зробити бій Ф'юрі - Нганну. Залежно від контракту Френсіса ми зробимо це з UFC або без. Це було б величезна подія. Нганну – чемпіон UFC у надважкій вазі, Ф'юрі - теж, але в боксі. Це був би великий поєдинок».


«Коли Ф'юрі говорив про 500 млн. За повернення, він не говорив про долари. Може, він говорив про песо».


«З таким юнаком, як Тайсон, ти робиш крок за кроком. Я оптимістично налаштований, не обговорюючи це з ним, що коли-небудь в майбутньому він буде боротися з переможцем Джошуа – Усик, де, сподіваюся, переможе Олександр. Можливо, він завершить кар'єру остаточно після Нганну. Знаю, що Ф'юрі любить тренуватися і любить бути на рингу, так що це плюс».


Нагадаємо, реванш Усик – Джошуа відбудеться 20 серпня в Джидді, Саудівська Аравія.
Володимир Кириченко
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Теги

Боб Арум Олександр Усик Ентоні Джошуа Тайсон Ф'юрі

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