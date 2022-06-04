Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Чоловіки. Данія – Україна. Пряма трансляція
18:55
live
Волейбол. Золота Євроліга 2022. Жінки. Угорщина - Україна. Пряма трансляція

Арум: «Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні»

Промоутер поділився прогнозом на бій між австралійцем і американцем
Бокс Професійний бокс
19:40
Арум: «Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні»

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився прогнозом на бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) і володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 KO).

Промоутера цитує ресурс fightnews.com:

«Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні, але Девін - дуже хороший боксер. Мій прогноз: перемога Хейні за очками, хоча це такий бій, який може завершитися в будь-яку зі сторін».

Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.


Рене Тер Велде
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джордж Камбосос Боб Арум Девін Хейні

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»
Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»
Бокс Професійний бокс
18:09
Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»
Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»
Бокс Професійний бокс
17:45
Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»
Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»
Бокс Професійний бокс
15:30
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Бокс Професійний бокс
14:17
1
Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні
Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні
Бокс Професійний бокс
10:11
Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»
Арум: «Я б хотів, щоб Ломаченко побився з абсолютним чемпіоном»
Бокс Професійний бокс
03 червня 14:32

Новини: Бокс

Арум: «Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні»
Арум: «Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні»
Професійний бокс
19:40
Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»
Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»
Професійний бокс
18:09
Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»
Арум: «Я думаю, що Лопес повернеться 15 серпня або близько того»
Професійний бокс
17:45
Тренер Уайлдера: «Ставлю на перемогу Усика зупинкою в реванші з Джошуа»
Тренер Уайлдера: «Ставлю на перемогу Усика зупинкою в реванші з Джошуа»
Професійний бокс
17:00
Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»
Камбосос: «Киньте, вага ніколи не була проблемою»
Професійний бокс
15:30
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Лу Дібелла безкоштовно передав Україні права на трансляцію поєдинку Камбосос Хейні, відмовивши російським телеканалам
Професійний бокс
14:17
Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні
Камбсосос не зміг з першої спроби зробити вагу, проте виправив становище перед захистом з Хейні
Професійний бокс
10:11
Невже він відбудеться? Спенс і Кроуфорд можуть провести уніфікацію поясів восени в Лас-Вегасі
Невже він відбудеться? Спенс і Кроуфорд можуть провести уніфікацію поясів восени в Лас-Вегасі
Професійний бокс
09:37
Черкашин проведе поєдинок в США в андеркарті бою Джермалл Чарло – Мацей Сулецький
Черкашин проведе поєдинок в США в андеркарті бою Джермалл Чарло – Мацей Сулецький
Професійний бокс
03 червня 19:13
Всі новини

Популярні новини

Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Легенда збірної Шотландії - про поразку Україні: «Зінченко керував цим шоу»
Футбол Чемпіонат світу з футболу
02 червня 19:45
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Легенда «Шахтаря» – Пушиліну: «Ти тільки щось чуже спздт можеш, але це тимчасово»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
28 травня 08:59
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Польща в Лізі націй перемогла потенційного суперника збірної України
Футбол Ліга націй UEFA
01 червня 21:23
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Невиразний фінал, але з приємним результатом для України. «Реал» виграв Лігу чемпіонів
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
29 травня 00:35
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Тренер Джошуа: «Усик виглядає як серійний убивця»
Бокс Професійний бокс
02 червня 12:04
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Петракова розривало зсередини. Емоції тренера збірної України після перемоги над Шотландією
Футбол Збірна України
02 червня 09:31
Всі новини