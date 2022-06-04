Богдан Штонда: «Камбосос може відправити Хейні в нокдаун, якщо нав’яже йому бійку в ринзі»
Арум: «Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні»
Промоутер поділився прогнозом на бій між австралійцем і американцем
19:40
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум поділився прогнозом на бій між абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Джорджем Камбососом (20-0, 10 KO) і володарем титулу WBC Девіном Хейні (27-0, 15 KO).
Промоутера цитує ресурс fightnews.com:
«Я думаю, Камбосос спробує нокаутувати Хейні, але Девін - дуже хороший боксер. Мій прогноз: перемога Хейні за очками, хоча це такий бій, який може завершитися в будь-яку зі сторін».
Офіційно. Поєдинок Камбосос - Хейні відбудеться 4 червня в Мельбурні.