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Арум: «Якщо Ф'юрі переможе Чісору, то наступним буде Усик»

Американський промоутер – про можливий мегафайт в суперважкому дивізіоні
Бокс Професійний бокс
02 грудня 12:25
Арум: «Якщо Ф'юрі переможе Чісору, то наступним буде Усик»
Боб Арум / Фото - Twitter
Президент промоутерської компанії Top Rank Боб Арум заявив, що в разі перемоги чемпіона WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) над Дереком Чісорою (33-12, 23 KO) 3 грудня, вони зможуть організувати йому поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу проти володаря титулів WBA, IBF, IBO і WBO Олександра Усика (20-0, 13 KO).

Цитує Арума Boxing Scene.

«Не бачу причин, які завадять провести бій Усика тв Тайсона Ф'юрі швидко і без особливих проблем. Я добре знайомий з командою Усика. Його менеджер Егіс Клімас мій хороший друг. Я веду з ним справи вже багато років».


«Я знаю Олександра Усика. Я знаю, він хоче бою. Нещодавно я розмовляв з Тайсоном, і він хоче бою. Цей бій не відбудеться тільки якщо Чісоры вдасться донести свій удар. Я пам'ятаю його бій з Усиком, той бій міг піти в будь-яку сторону. У нашій справі ніколи не можна ділити шкуру невбитого ведмедя».


Напередодні Ф'юрі знову пішов від питання з приводу поєдинку проти Усика.
Володимир Кириченко
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Теги

Тайсон Ф'юрі Олександр Усик Боб Арум

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