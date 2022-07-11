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Арум, який він, до біса, канадець? Бетербієв приїхав в гості до кадирова і «вилизав йому дупу»

Назвав главу чеченської республіки братом і шановним
Бокс Професійний бокс
14:17
Арум, який він, до біса, канадець? Бетербієв приїхав в гості до кадирова і «вилизав йому дупу»

Чемпіон світу в напівважкій вазі за версіями WBO, WBC і IBF Артур Бетербієв ( 18-0, 18 КО ) довів, що слова Боба Арума про те, росіянин насправді канадець – повна маячня. Бетербієв приїхав в гості до рамзана кадирова і пишається такою компанією:

«Друзі! Вчора мені була надана величезна честь побувати разом з іншими іменитими спортсменами в гостях у глави чеченської республіки, героя росії, мого дорогого БРАТА рамзана рхматовичп кадирова!

У неформальній обстановці ми обговорили підсумки поєдинку, що пройшов в Нью-Йорку з Джоном Смітом, а також плани на найближче майбутнє!

Шановний рамзан ахматович! Все, що ви робите для спорту в нашій республіці – неможливо оцінити! Я безмірно вдячний вам за вашу підтримку в мою адресу! Кожне ваше добре слово – для мене нагорода! Дела реза хуьлийла хьуна, ваша! Дала сий дойла Хьан!»

Раніше кадиров звертався до Володимира Зеленського з вимогою передати управління країною Віктору Януковичу.

Сергій Лук'яненко
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Артур Бетербієв Рамзан Кадиров

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