Арум – про бій Ф’юрі з Усиком: «Я не знаю, звідки промоутер українця взяв цю дату – 4 березня»
Арум: «Ймовірно, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у наступному році»
Промоутер вважає, що цей бій відбудеться у Великобританії
23 грудня 08:54
Тайсон сильно розсердився через відмову Джошуа провести бій до кінця року. Джошуа погодився, а потім злився. Але Чісора прийшов на допомогу. Зараз Тайсон каже, що ніколи не буде битися з Джошуа. Дайте йому час. Бій Ф'юрі і Джошуа може стати нереально гучним в Великій Британії. Подивимося. Зараз я сфокусований на організації бою Тайсона і Олександра Усика.
Рой Джонс назвав свого фаворита в можливому поєдинку Усик – Ф'юрі.
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