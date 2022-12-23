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Арум: «Ймовірно, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у наступному році»

Промоутер вважає, що цей бій відбудеться у Великобританії
Бокс Професійний бокс
23 грудня 08:54
Арум: «Ймовірно, що поєдинок Ф'юрі – Джошуа відбудеться у наступному році»
Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум впевнений, що поєдинок чемпіона WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі (33-0-1, 24 КО) і ексчемпіона WBA, IBF і WBO в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (20-0, 13 КО) може відбутися вже в наступному році. Слова приводить Sky Sports.

Тайсон сильно розсердився через відмову Джошуа провести бій до кінця року. Джошуа погодився, а потім злився. Але Чісора прийшов на допомогу. Зараз Тайсон каже, що ніколи не буде битися з Джошуа. Дайте йому час. Бій Ф'юрі і Джошуа може стати нереально гучним в Великій Британії. Подивимося. Зараз я сфокусований на організації бою Тайсона і Олександра Усика.


Рой Джонс назвав свого фаворита в можливому поєдинку Усик – Ф'юрі.
Денис Сєдашов
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Боб Арум

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