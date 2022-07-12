«Він здатний перемогти будь-кого». Белью поділився думками щодо реваншу Усик – Джошуа
Баколє проводить спаринги з Усиком перед його реваншем з Джошуа
Конголезький суперважковаговик готував українця і напередодні першого поєдинку з Ей Джеєм
14:51
Баколє та Усик / Фото - TwitterЧемпіон світу з версій WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) продовжує готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).
Українець спарингує з конголезцем Мартіном Баколє (18-1, 13 KO), молодшим братом Ілунгі Макаба – чемпіона WBC в крузервейті. Про це в інтерв'ю Sky Sports повідомив наставник Баколі Біллі Нельсон.
«Усик цінує навички Мартіна. Він спарингував з ним у Великобританії, коли готувався до першого бою з Ей Джеєм, а тепер вони попросили його приїхати в Дубай».
Раніше Баколі тренувався з Тайсоном Ф'юрі, Коли той готувався до квітневого бою з Ділліаном Уайтом.
Нагадаємо, в травні Мартін одноголосним рішенням суддів виграв бій у чемпіона Ріо 2016 Тоні Йокі.
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