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Баколє проводить спаринги з Усиком перед його реваншем з Джошуа

Конголезький суперважковаговик готував українця і напередодні першого поєдинку з Ей Джеєм
Бокс Професійний бокс
14:51
Баколє проводить спаринги з Усиком перед його реваншем з Джошуа
Баколє та Усик / Фото - Twitter
Чемпіон світу з версій WBA, WBO, IBO і IBF в суперважкому дивізіоні Олександр Усик (19-0, 13 КО) продовжує готуватися до реваншу з Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО).

Українець спарингує з конголезцем Мартіном Баколє (18-1, 13 KO), молодшим братом Ілунгі Макаба – чемпіона WBC в крузервейті. Про це в інтерв'ю Sky Sports повідомив наставник Баколі Біллі Нельсон.

«Усик цінує навички Мартіна. Він спарингував з ним у Великобританії, коли готувався до першого бою з Ей Джеєм, а тепер вони попросили його приїхати в Дубай».

Раніше Баколі тренувався з Тайсоном Ф'юрі, Коли той готувався до квітневого бою з Ділліаном Уайтом.

Нагадаємо, в травні Мартін одноголосним рішенням суддів виграв бій у чемпіона Ріо 2016 Тоні Йокі.
Володимир Кириченко
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Теги

Олександр Усик Олександр Усик – Ентоні Джошуа II Ентоні Джошуа Мартін Баколе

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