Bare Knuckle FC хоче провести бій Нейт Діас – Майк Перрі

Нейт Діас – Майк Перрі

Глава Bare Knuckle FC Девід Фельдман розповів про бажання підписати американську екс-зірку UFC Нейта Діаса (21-13). Слова президента компанії приводить портал bjpenn.com.

Я думаю, його поєдинок з Майком Перрі приверне до нас величезну увагу. І у нас на прикметі є ще багато інших бійців, з якими ми можемо спробувати домовитися, щоб поліпшити наш ростер».