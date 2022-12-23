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Bare Knuckle FC хоче провести бій Нейт Діас – Майк Перрі

Колишній зірки UFC битимуться на голих кулаках
Бокс Професійний бокс
23 грудня 04:59
Bare Knuckle FC хоче провести бій Нейт Діас – Майк Перрі
Нейт Діас – Майк Перрі

Глава Bare Knuckle FC Девід Фельдман розповів про бажання підписати американську екс-зірку UFC Нейта Діаса (21-13). Слова президента компанії приводить портал bjpenn.com.

«Мені здається, від того пропозиції, яке ми йому зробимо, він зможе відмовитися тільки в тому випадку, якщо йому не подобаються бої на голих кулаках. Але якщо вони йому до душі, я впевнений, нам вдасться з ним домовитися.

Я думаю, його поєдинок з Майком Перрі приверне до нас величезну увагу. І у нас на прикметі є ще багато інших бійців, з якими ми можемо спробувати домовитися, щоб поліпшити наш ростер».

Нагадаємо, раніше ліга підписала українця Бовара Ханакова.

Карен Агабекян
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Теги

Bare Knuckle FC Майк Перрі Нейт Діас

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