Ексчемпіон світу з боксу кинув виклик Нейту Діасу
Bare Knuckle FC хоче провести бій Нейт Діас – Майк Перрі
Колишній зірки UFC битимуться на голих кулаках
23 грудня 04:59
Нейт Діас – Майк Перрі
Глава Bare Knuckle FC Девід Фельдман розповів про бажання підписати американську екс-зірку UFC Нейта Діаса (21-13). Слова президента компанії приводить портал bjpenn.com.
«Мені здається, від того пропозиції, яке ми йому зробимо, він зможе відмовитися тільки в тому випадку, якщо йому не подобаються бої на голих кулаках. Але якщо вони йому до душі, я впевнений, нам вдасться з ним домовитися.
Я думаю, його поєдинок з Майком Перрі приверне до нас величезну увагу. І у нас на прикметі є ще багато інших бійців, з якими ми можемо спробувати домовитися, щоб поліпшити наш ростер».
Нагадаємо, раніше ліга підписала українця Бовара Ханакова.
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