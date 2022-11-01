Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»

У сім'ї британців впевнені в перемозі свого представника

Томмі Ф'юрі та Джейк Пол

Батько британського боксера напівважкої ваги Томмі Ф'юрі (8-0, 4 KO) і чемпіона суперважкого дивізіону Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) Джон Ф'юрі висловився про бій молодшого сина проти популярного американського відеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО). Слова батька приводить портал Boxing Scene.



«Ти виставляєш себе дурнем і розважаєш людей. Ти змушуєш іншу людину виглядати марно. Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правою. Я поставлю на це гроші. Пол Бамба тренується як боксер, він справжній боєць, на відміну від тебе, якому потрібні милиці, щоб вийти на ринг».

Відзначимо, що бій між Томмі Ф'юрі і Джейком Полом скасовували двічі з вини британця. Спочатку Томмі травмував ребра, а потім йому не дали візу в США через зв'язки з криміналом.