Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
12:30
Телемагазин
11:50
Баскетбол. Латвійсько-Естонська ліга. Прометей - Тарту Юлікол

Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»

У сім'ї британців впевнені в перемозі свого представника
Бокс Професійний бокс
09:26
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Томмі Ф'юрі та Джейк Пол

Батько британського боксера напівважкої ваги Томмі Ф'юрі (8-0, 4 KO) і чемпіона суперважкого дивізіону Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО) Джон Ф'юрі висловився про бій молодшого сина проти популярного американського відеоблогера Джейка Пола (6-0, 4 КО). Слова батька приводить портал Boxing Scene.

«Ти виставляєш себе дурнем і розважаєш людей. Ти змушуєш іншу людину виглядати марно. Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правою. Я поставлю на це гроші.

Пол Бамба тренується як боксер, він справжній боєць, на відміну від тебе, якому потрібні милиці, щоб вийти на ринг».

Відзначимо, що бій між Томмі Ф'юрі і Джейком Полом скасовували двічі з вини британця. Спочатку Томмі травмував ребра, а потім йому не дали візу в США через зв'язки з криміналом.


Карен Агабекян
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джейк Пол Томмі Ф'юрі Джон Ф'юрі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
Джейк Пол: «Хочу заснувати бійцівську профспілку, щоб допомогти бійцям UFC. Так що Дейна Уайт може від*моктати мені»
ММА
31 жовтня 14:53
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Колишній топовий нокаутер з UFC хоче бій з Джейком Полом
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 12:48
Showtime хоче організувати виставковий поєдинок між Мейвезером та Джейком Полом
Showtime хоче організувати виставковий поєдинок між Мейвезером та Джейком Полом
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 08:58
Сілва – про поєдинок з Полом: «Я зазнав невдачі у своїй стратегії»
Сілва – про поєдинок з Полом: «Я зазнав невдачі у своїй стратегії»
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 21:59
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
Жорж Сен-П'єр назвав наступного суперника для Джейка Пола
ММА
30 жовтня 20:28
Стали відомі гонорари Джейка Пола і Андерсона Сілви
Стали відомі гонорари Джейка Пола і Андерсона Сілви
Бокс Професійний бокс
30 жовтня 19:42

Новини: Бокс

Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Чісора: «Я перемагав в бою з Усиком. Я виграв цей бій »
Професійний бокс
12:23
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
WBO має намір санкціонувати титульний поєдинок Алімханули – Мунгія
Професійний бокс
12:00
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Відомі амбітні плани одного з кривдників Ломаченка
Професійний бокс
11:48
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Валлін: «Стиль Усика жахливий для Джошуа, оскільки Ентоні мучиться з хорошими боксерами»
Професійний бокс
11:12
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Ф'юрі: «Чісора багато чого домігся в цьому виді спорту і заслуговує свого чека. І я готовий дати його йому»
Професійний бокс
10:00
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Паскаль і Айферт визначать претендента для бетербієва
Професійний бокс
09:52
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Батько Ф'юрі: «Томмі нокаутує Джейка Пола першим ударом правої»
Професійний бокс
09:26
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Майк Тайсон: «UFC надирала нам дупу, але тепер у нас є бокс з блогерами»
Професійний бокс
09:22
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Професійний бокс
08:59
Всі новини

Популярні новини

Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Усика спробувала вдарити жінка на червоній доріжці
Бокс Професійний бокс
27 жовтня 12:31
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Дружина Усика продемонструвала апетитні форми в купальнику
Бокс Професійний бокс
28 жовтня 10:52
6
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Білодід продемонструвала фігуру в спортивному одязі
Дзюдо
26 жовтня 08:26
1
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Під час матчу АЕК – «Динамо» стюард відібрав у дівчини плакат з написом «росія – країна-терорист». Відео
Футбол Ліга Європи UEFA
28 жовтня 10:45
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бівол назвав головну перевагу Усика над Ф'юрі
Бокс Професійний бокс
26 жовтня 12:59
1
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Головний тренер «Селтіка»: «Шахтар» забив гол світового рівня»
Футбол Ліга чемпіонов UEFA
26 жовтня 18:26
Всі новини