Батько Хейні відповів на критику сина: «Ваші слова — від заздрості»
Білл Хейні заступився за сина після невдоволення боєм з Раміресом
близько 3 годин тому
Білл Хейні, батько й тренер ексабсолютного чемпіона світу Девіна Хейні (31-0, 15 КО), в Twitter висловився про досягнення сина.
«Твій стиль намагаються критикувати, бо не можуть повторити твої стратегії. Твоє терпіння тестують, адже ніхто не дорівняється до Девіна Хейні. Історію ставлять під сумнів, бо вона показує: їм у ній немає місця».
Раніше Туркі Аль аш-Шейх, голова Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг, імовірно, розкритикував боксерський вечір 2 травня, де Девін Хейні здобув перемогу над Хосе Карлосом Раміресом одноголосним рішенням суддів, але піддався критиці за нудний бій.
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