Промоутер Ломаченка розповів, коли варто очікувати анонс поєдинку з Хейні
Батько Хейні: «Зовсім скоро у нас може бути оголошення поєдинку з Ломаченко»
Однак, американський фахівець не назвав дату та місце проведення мегафайта
02 грудня 11:00
Сім'я Хейні / Фото - boxingnews24.comБатько та тренер абсолютного чемпіона світу в легкому дивізіоні американця Девіна Хейні (29-0, 15 KO), Білл Хейні, повідомив, що переговори по організації поєдинку між його сином та екс-володарем титулів в трьох вагових категоріях Василем Ломаченко (17-2, 11 KO), близькі до завершення.
Цитує Хейні-старшого boxingnews24.com.
«Думаю, що зовсім скоро у нас може бути оголошення поєдинку. Якби я навіть знав дату, то все одно нічого не сказав, тому що це не моя робота. Моя робота полягає в тому, щоб простежити, що все правильно зроблено і угода буде укладена».
Нагадаємо, раніше глава Top Rank Боб Арум повідомив, що переговори по поєдинку між Ломаченко та Хейні знаходяться на завершальному етапі.
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