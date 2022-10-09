Xsport використовує файли cookie. Використовуючи наші послуги, ви погоджуєтеся з нашою політикою Cookie
ua
ru
Увійти на сайт
Забули пароль?
або зареєструватися зараз
Зараз в ефірі
22:00
live
Інформаційний марафон
00:50
Футзал. Чемпіонат світу 2024. Чоловіки. Кваліфікація. Україна - Косово

Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів

За словами Джона, у нього в штанях прилад, який розводить королів
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 17:02
Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів
Джон Ф'юрі, батько чемпіона світу за версією WBC в суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі, зізнався, що застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів. Повідомляє Mirror.

Я застрахував свої яєчкі на 10 млн фунтів стерлінгів. Повірте мені, вони дають матеріал для чогось хорошого. У мене в цих штанях прилад чемпіона світу – я розводжу королів. З цих яєчок виходять тільки переможці. Всі мої сини вміють битися, не тільки Тайсон.


Раніше Ф'юрі прокоментував не підписаний контракт з Ентоні Джошуа
Денис Сєдашов
Рейтинг:
(Голосів: 0)

Теги

Джон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі

Коментарі 0

Увійти
Залишати коментарі на сайті дозволяється тільки при дотриманні правил.

X-Video:

Рейтинг букмекерів

Огляд
Огляд
Огляд
Огляд
Всі букмекери

Новини за тегами

Ф'юрі – про завершення кар'єри: «Я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу»
Ф'юрі – про завершення кар'єри: «Я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу»
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 20:34
Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 18:22
Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа
Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 16:46
Ф'юрі – про не підписану угоду: «Джошуа не хотів бою та не хотів наполягати»
Ф'юрі – про не підписану угоду: «Джошуа не хотів бою та не хотів наполягати»
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 15:39
Ломаченко: «Усик покаже дуже розумний і технічний бокс з Ф'юрі»
Ломаченко: «Усик покаже дуже розумний і технічний бокс з Ф'юрі»
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 14:45
Паркер: «Якщо Джошуа піде вперед, то Ф'юрі його нокаутує до шостого раунду»
Паркер: «Якщо Джошуа піде вперед, то Ф'юрі його нокаутує до шостого раунду»
Бокс Професійний бокс
08 жовтня 16:59

Новини: Бокс

Арум: «Шакур Стівенсон здатний перевершити Мейвезера»
Арум: «Шакур Стівенсон здатний перевершити Мейвезера»
Професійний бокс
09 жовтня 22:51
Катерина Усик: «Херсон – завжди був, є і буде Україною»
Катерина Усик: «Херсон – завжди був, є і буде Україною»
Професійний бокс
09 жовтня 21:57
Камбосос розповів, де ночує напередодні реваншу з Хейні
Камбосос розповів, де ночує напередодні реваншу з Хейні
Професійний бокс
09 жовтня 21:34
Ф'юрі – про завершення кар'єри: «Я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу»
Ф'юрі – про завершення кар'єри: «Я не знаю, чи зможу вижити без професійного боксу»
Професійний бокс
09 жовтня 20:34
Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
Ф'юрі: «Наступного тижня ми повідомимо ім'я нового суперника»
Професійний бокс
09 жовтня 18:22
Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів
Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів
Професійний бокс
09 жовтня 17:02
Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа
Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа
Професійний бокс
09 жовтня 16:46
Ф'юрі – про не підписану угоду: «Джошуа не хотів бою та не хотів наполягати»
Ф'юрі – про не підписану угоду: «Джошуа не хотів бою та не хотів наполягати»
Професійний бокс
09 жовтня 15:39
Ломаченко порівняв спаринги зі Стівенсоном і Райаном Гарсією
Ломаченко порівняв спаринги зі Стівенсоном і Райаном Гарсією
Професійний бокс
09 жовтня 14:58
Всі новини

Популярні новини

Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Поворознюк: «Пишаюся, що я сидів»
Футбол Українська Прем'єр-ліга
06 жовтня 18:54
9
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Джошуа вийде в ринг 17 грудня
Бокс Професійний бокс
05 жовтня 07:20
1
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Українець Безус, побувавши в нокдауні, все ж знищив свого суперника
Бокс Професійний бокс
09 жовтня 07:59
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Голанд заробляє космічні гроші в «Ман Сіті» за тиждень. Все завдяки високій результативності
Футбол Англійська Прем'єр-ліга
07 жовтня 10:58
1
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Зламала систему. Нападаюча збірної росії продовжує тролити владу в соцмережах
Футбол
04 жовтня 12:17
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
Чімаєва не випускають з росії. У зірки UFC та друга кадирова в санкт-петербурзі вилучили паспорт
ММА
04 жовтня 19:31
Всі новини