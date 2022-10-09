Ф'юрі більше не збирається витрачати час на Ентоні Джошуа
Батько Тайсона Ф'юрі застрахував свої яйця на 10 млн фунтів стерлінгів
За словами Джона, у нього в штанях прилад, який розводить королів
09 жовтня 17:02
Я застрахував свої яєчкі на 10 млн фунтів стерлінгів. Повірте мені, вони дають матеріал для чогось хорошого. У мене в цих штанях прилад чемпіона світу – я розводжу королів. З цих яєчок виходять тільки переможці. Всі мої сини вміють битися, не тільки Тайсон.
Раніше Ф'юрі прокоментував не підписаний контракт з Ентоні Джошуа.
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