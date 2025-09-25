Колишній чемпіон світу Тоні Белью висловився про поєдинок Джервонти Девіса (30-0-1, 28 KO) та Джейка Пола. Слова британця наводить vringe.com:

Не збираюся брехати. Якщо «Танк» Девіс влучить по ньому чисто, Джейк засне. Бо «Танка» має реальну міць. Тренери та всі інші литимуть Джейку мед у вуха. Але коли він пропустить удар від чувака, що б'є, то відчує це. Джейку знадобляться рукавички на 16 унцій. Тому що у стандартних 8-унційних «Танк» покладе його спати. Я вам так скажу, «Танк» – це, мабуть, найяскравіший і найвидовищніший боєць у світі.

Джервонта лютий і жорстокий. Коли він влучає, коли він вражає, то вже не відпустить. Реальний фінішер. Чесно скажу, я досі не можу переварити те, що він битиметься з чуваком, який за габаритами є справжнім крузером.