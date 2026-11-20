«Я людина слова. Я сказав Джею, що битимуся з ним у травні. Але якби він програв Вайлдеру, не було б сенсу битися з ним. Розумієте, про що я? Я б одразу перейшов до бою з Усиком.

Тож у тому поєдинку з Вайлдером для нього було багато ризиків. Він ухвалив правильніше рішення. Очевидно, йому доведеться трохи почекати, але я вважаю, що в наших інтересах провести цей бій – і для моєї кар’єри, і для його.

Якщо він підніметься й буде нокаутований Вайлдером, то не матиме жодних поясів. Навіть якщо переможе Вайлдера, поясів не буде. Розумієте, про що я? Добре, що він ухвалив таке рішення. Тепер мені потрібно виконати свою роботу, розібратися з Чесляком, а в травні я точно зустрінуся з Джеєм Опетаєю.

Думаю, головна причина, через яку вони намагалися організувати цей бій, – це, ймовірно, проблеми Опетаї з укладанням у ліміт 200 фунтів, адже він виступає в цій вазі всю кар’єру. З часом організм природно набирає вагу. Коли ти так довго виступаєш в одній ваговій категорії, іноді твоє тіло просто росте. Розумієте, про що я?

Але ми вже на фінішній прямій, майже домовилися про бій. Розумієте, про що я? Будь-яка дрібна помилка може зруйнувати все. І, чесно кажучи, бій між мною та Опетаєю більший, ніж поєдинок Опетаї проти Деонтея Вайлдера. Це факт.

Навіщо йти на великий ризик, коли у нас є щось хороше, над чим ми працювали дуже, дуже довго? Тож я вважаю, що він однозначно ухвалив правильне рішення».