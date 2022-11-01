Берінчик битиметься за титул у андеркарді Ф’юрі – Чісора III
Берінчик анонсував свій поєдинок в андеркарді трилогії Ф'юрі – Чісора
Непереможений українець розділить ринг з французом Менді
08:59
Денис Берінчик / Фото - FacebookВолодар титулу WBO International в легкому дивізіоні Денис Берінчик (16-0, 9 KO) повідомив, що проведе наступний поєдинок 3 грудня.
За словами українського боксера, він зустрінеться з французом Іваном Менді (47-5-1, 22 KO) за пояс EBU European в андеркарді трилогії між чемпіоном світу за версією WBC в суперважкому дивізіоні Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) та Дереком Чісорою (33-12, 23 KO).
«Мій поєдинок проти Менді за титул EBU European в легкій вазі відбудеться 3 грудня в андеркарді зустрічі Ф'юрі і Чісори в Лондоні на стадіоні «Тоттенхем Хотспур». Підготовка триває».
Відзначимо, що для Беринчика це буде дебют на Туманному Альбіоні.
Напередодні чемпіон світу в любителях Юрій Захарєєв опублікував фото з Чорногорії, де він проходить тренувальний табір з Берінчиком.
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