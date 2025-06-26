Олег Гончар

Американський боксер другої середньої ваги Едгар Берланга (23-1, 18 КО) різко відреагував на підтримку головою Генерального управління Саудівської Аравії з питань розваг Туркі Аль аш-Шейхом його суперника, британця Хамзи Шираза (21-0-1, 17 КО).

У своєму твіті Берланга написав, що зіпсує Туркі день.

«Не хвилюйся, ти будеш розчарований! Я зіпсую тобі день 12 липня! Я знищу твого хлопчика». Едгар Берланга

Це стало відповіддю на слова Аль аш-Шейха, який заявив, що «буде дуже розчарований» у разі перемоги Берланги нокаутом, адже має великі плани на Шираза.

Поєдинок між Берлангою та Ширазом відбудеться 12 липня на стадіоні Луї Армстронга в Квінзі, Нью-Йорк, США у рамках вечора боксу, організованого промоутером Едді Хірном.

Бій є частиною турніру за статус обов’язкового претендента на титул WBA у другій середній вазі.