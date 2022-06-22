Тренер Берінчика – про реванш Усика з Джошуа: «У ринг вийде справжній козак, який зробить свою справу»
Беринчик дізнався ім'я наступного суперника і дату бою
Денис поб'ється за чемпіонський титул EBU
16:38
Чемпіон WBO International в легкій вазі Денис Беринчик (16-0, 9 КО ) наступний бій проведе проти чемпіона світу за версією EBU француза Йована Менді (47-5-1, 22 КО), повідомляє Boxing Scene.
Бій відбудеться 22 жовтня в Пон-Сент-Максансі (Франція).
34-річний Беринчик останній бій провів в грудні 2021 року, вигравши одноголосним рішенням суддів у росіянина Іси Чанієва.
37-річний Менді крайній раз боксував в квітні 2022-го, вигравши вакантний пояс EBU в поєдинку з італійцем Джанлукою Чельі.
Нагадаємо, раніше промоутер Беринчика заявив, що хоче зробити Денису претендентський або чемпіонський бій.
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