В разі перемоги над Менді Берінчик укладе угоду з промоутером Ф’юрі
Беринчик і Менді показали однакову вагу перед боєм
У вага боксери вклалися
02 грудня 19:10
Чемпіон WBO Денис Беринчик ( 16-0, 9 КО ) і Іван Менді ( 47-5-1, 22 КО ) пройшли процедуру зважування.
Обидва боксери вклалися і показали однакову вагу – 60,8 кг.
Бій пройде 3 грудня в Лондоні на арені «Тоттенхема».
The Undercard has made weight!— Frank Warren ( @FrankWarren ) December 2, 2022
Yvan Mendy 134lbs 10oz
Denys Berinchyk 134lbs 12oz pic.twitter.com/IwKdaYgZPd
Головним боєм вечора буде поєдинок між Тайсоном Ф'юрі і Дереком Чісорой.
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