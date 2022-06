Бетербієв нокаутував Сміта в другому раунді

У Нью-Йорку (США) на арені Hulu Theater в Madison Square Garden завершився вечір боксу від промоутерської компанії Top Rank, в головній події которго в уніфікації зійшлися чемпіон WBC / IBF в напівважкій вазі Артур Бетербієв (18-0, 18 KO) і володар титулу WBO Джо Сміт-молодший (28-4, 22 KO).

Зі стартовим гонгом Сміт впевнено пішов вперед, а Бетербієв почав жорстко зустрічати американця. В середині першого раунду Джо виявився на канвасі, але рефері не став відкривати рахунок, оскільки американець втратив баланс. Втім, на останніх секундах Артур зловив Сміта правим оверхенд і відправив в легітимний нокдаун.

У другому раунді росіянин швидко оформив ще один нокдаун. Сміт піднявся на ноги, але незабаром в черговий раз виявився на канвасі, пропустивши кілька хуков. На останній хвилині раунду Сміт «проковтнув» чергову серію ударів і розвернувся спиною, ледь утримуючись на ногах - рефері дав відмашку.

