Колишній абсолютний чемпіон світу у напівважкій вазі Артур Бетербієв (21-1, 20 КО) поцікавився у володаря титулів WBA, WBO та IBF Дмитра Бівола (24-1, 12 КО), коли вони поставлять крапку у своєму протистоянні.

«Після отримання сотень запитань про третій бій вирішив поділитися ситуацією тут.

Як ви можете знати, перший бій за звання абсолютного чемпіона пройшов у жовтні минулого року. Після п'яти років спроб об'єднання поясів з нашого боку він все ж відбувся. Наступного дня після першого бою ми домовилися про реванш, який мав відбутися протягом чотирьох місяців, незважаючи на те, що я все ще відновлювався після операції, і мій тренер та лікар були категорично проти такого раннього реваншу.

Після другого бою я одразу показав зацікавленість у швидкому третьому бою, і спочатку ходили чутки про бій у серпні, але мій опонент в інтерв'ю заявляв, що хоче провести його наприкінці осені, потім – наприкінці року, а зараз – взагалі невідомо коли.

Дімо, скільки мені має виповнитися років, щоб ми провели третій бій?».