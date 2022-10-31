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Бівол: «Бій з Канело не був з тих, про які я мріяв»

Він хоче битися за інші пояса в напівважкій вазі
Бокс Професійний бокс
31 жовтня 20:23
Бівол: «Бій з Канело не був з тих, про які я мріяв»

Чемпіон WBA в напівважкій вазі Дмітрій Бівол ( 19-0, 11 КО ) згадав MatchroomBoxing поєдинок і перемогу над Саулем Альваресом ( 58-2-2, 39 КО ).

«Люди вважали Канело сильним бійцем, але і я не слабкий. І я досить сильний для того, щоб перемогти будь-якого в напівважкій дивізіоні. Крім цього, у мене хороша швидкість. Хоча люди вважали Канело швидше мене.

Цей поєдинок не став тим, про що я мріяв після того, як перейшов в професіонали. Він був великим кроком на шляху до моєї мети – стати абсолютним чемпіоном світу».


Бівол поб'ється з Хільберто Раміресом. Бій відбудеться вже 5 листопада.

Переможець поєдинку буде битися з Канело.

Андрій Усмонов
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Теги

Дмитро Бивол Сауль Альварес

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